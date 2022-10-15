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Spor Maça saatler kala sürpriz karar!
Spor

Maça saatler kala sürpriz karar!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için tehlike çanları çalıyor. Hafta başında rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmayan milli oyuncunun Kayserispor maçında Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda yedek başlayacağı kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 12:07:00 -
Maça saatler kala sürpriz karar!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için tehlike çanları çalıyor. Hafta başında rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmayan milli oyuncunun Kayserispor maçında Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda yedek başlayacağı kesinleşti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kötü performansının sonucu belli oldu. Sezon başından beri skor katkısı üretemeyen milli oyuncu Kayserispor maçında yedek soyunacak. Okan Buruk'un verdiği karar neticesinde Kerem'in ilk 11'de olmayacağı öğrenildi.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Kemen, Ramazan, Gavranovic, Cardoso.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi.

 

 

 

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