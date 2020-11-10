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Spor Maça çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup
Spor

Maça çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor maçına çıkmayan Düzcespor'un hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:29:00 -
Maça çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

TFF'den yapılan açıklamada, belirlenen saatte maça çıkmayan Düzcespor'un Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8/1. ve Kovid-19 salgını nedeniyle karşılaşmalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 'İlave Sağlık Tedbirleri' başlıklı 7/8. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmamıştı.

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