Maç sonunda Şenol Güneş'ten görülmemiş tepki!

Euro 2020 grup aşamasında üç maçını da kaybeden A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçının bitmesi ile birlikte soyunma odasına gitti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp ve milli takımlarda çıktığı her maçta son oyuncu içeri girene kadar kenarda beklerken İsviçre maçında son düdük çalar çalmaz soyunma odasına gitti.

Güneş, ilk kez böyle bir tepki gösterdi.