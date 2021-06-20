  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bingöl’de deprem
Kargo aracında ele geçirildi!
Kütahya'da 2 köyde sel
Viyana'daki İran görüşmelerinin sonuna gelindi
Spor Maç sonunda Şenol Güneş'ten görülmemiş tepki!
Spor

Maç sonunda Şenol Güneş'ten görülmemiş tepki!

Euro 2020 grup aşamasında üç maçını da kaybeden A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından tepkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 21:32:00 -
Maç sonunda Şenol Güneş'ten görülmemiş tepki!

Euro 2020 grup aşamasında üç maçını da kaybeden A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçının bitmesi ile birlikte soyunma odasına gitti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp ve milli takımlarda çıktığı her maçta son oyuncu içeri girene kadar kenarda beklerken İsviçre maçında son düdük çalar çalmaz soyunma odasına gitti.

Güneş, ilk kez böyle bir tepki gösterdi.

A Milli Takım'dan tarihin en kötü vedası!
A Milli Takım'dan tarihin en kötü vedası!

Spor

A Milli Takım'dan tarihin en kötü vedası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkbey

Yıllık 3.2 milyon Euro, 33 milyon ₺ kazanan bir adamın tepki göstermeye hakkı yok. Tepki görmeli
  • Yanıtla

BK

şenol güneş ne yapsın futbolcularımız takım oyunu kurmakta bir türlü beceremiyorlar ki tek başına sayın şenolu suçlamak doğru olmaz geçmiş olsun ne yapalım kaybetmek hayatın sonu değilki sağlık olsun
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay