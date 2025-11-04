  • İSTANBUL
Spor Maç sırasında kalp krizi geçiren Bosna Hersekli teknik direktör hayatını kaybetti!
Maç sırasında kalp krizi geçiren Bosna Hersekli teknik direktör hayatını kaybetti!

Maç sırasında kalp krizi geçiren Bosna Hersekli teknik direktör hayatını kaybetti!

Sırbistan Süper Ligi'nde şok edici bir trajedi yaşandı. Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında, FK Radnicki 1923'ün 44 yaşındaki teknik direktörü Mladen Zizovic, bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdi. Bosna Hersekli çalıştırıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan bir futbol maçı, trajik bir olayla sarsıldı. 44 yaşındaki teknik direktör Mladen Zizovic, saha kenarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

 

MAÇIN ORTASINDA YERE YIĞILDI

Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 takımları arasındaki maçın 22. dakikasında, FK Radnicki 1923'ün teknik patronu Mladen Zizovic aniden yere yığıldı.

Hemen hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli teknik adam, sağlık ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Mladen Zizovic'in vefatı, Sırbistan ve Bosna Hersek futbol camialarında büyük üzüntüye neden oldu.

 

