Maç sırasında kalp krizi geçiren Bosna Hersekli teknik direktör hayatını kaybetti!
Sırbistan Süper Ligi'nde şok edici bir trajedi yaşandı. Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında, FK Radnicki 1923'ün 44 yaşındaki teknik direktörü Mladen Zizovic, bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdi. Bosna Hersekli çalıştırıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
MAÇIN ORTASINDA YERE YIĞILDI
Hemen hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli teknik adam, sağlık ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Mladen Zizovic'in vefatı, Sırbistan ve Bosna Hersek futbol camialarında büyük üzüntüye neden oldu.