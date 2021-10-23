Maç günü Bakasetas'tan kötü haber!
Trabzonsporlu Bakasetas, son antrenmanda arka adalesinden sakatlık yaşadı. MR'ı çekilen oyuncu bugün oynanacak Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Trabzonspor'un en önemli isimlerinden Bakasetas, Göztepe maçı öncesinde taraftarı üzdü.
Geçen haftaki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik'ten yoksun sahaya çıkan Trabzonspor bu kez de İzmir deplasmanında Bakasetas'ı mecburen yedek bekletebilir.
Yıldız oyuncu Göztepe maçı öncesinde sakatlık yaşadı. Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Bakasetas'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.