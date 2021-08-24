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Gündem Maaşları 9 bin 416 lira oldu
Gündem

Maaşları 9 bin 416 lira oldu

Rektör atamasıyla başlayan dikilme eylemlerinin ardından derslere girmeyerek her gün protesto yapan bir grup akademisyenin olduğu Boğaziçi'nde, yeni zamla en düşük maaş 9 bin 416 lirayı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 14:35:00 -
Maaşları 9 bin 416 lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasının ardından üniversitedeki bazı akademisyenler eyleme başladı. Aradan 233 gün geçti bu süreçte Melih Bulu görevden alındı ve yerine Mehmet Naci İnci atandı.

Rektörlük görevindeki değişime rağmen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler son bulmadı.

9 bin 416 lira

Aylardır eylemde olan akademisyenler bu süreçte maaşlarına da zam aldı.

Yapılacak yeni zamlarla birlikte akademisyenlerin maaşı 9 bin 416 liraya yükseldi.

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