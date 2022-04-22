Maaşını ayın 17, 18, 19, 20, 21’inde alan SGK emeklisi ikramiyeleri ne zaman yatacak? 22, 23, 24, 25, 26’sında maaş alanlar bayram ikramiyesini ne zaman alacak?
Maaşını ayın 17, 18, 19, 20, 21’inde alan SGK emeklisi ikramiyeleri ne zaman yatacak? 22, 23, 24, 25, 26’sında maaş alanlar bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı milyonlarca hak sahibi tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu bayram ikramiye ödemelerinin 1100 TL olacağını açıklaması sonrası bayram öncesi ikramiyelerinde kavuşacak 4a SSK, 4b Bağkur, 4c Memur emeklileri ikramiye ödeme tarihlerini sorgular oldu. Gelen Son dakika haberine göre, Çalışma Bakanlığı bayram ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Peki SGK emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Esnaf-Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Memur emeklisi ikramiyelerini ne zaman alacak?
2 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşı alanlar ile dul yetim hak sahipliği kapsamında olanlara bayram ikramiyesi ödenecek. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin 28 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini söylemişti. Ancak ikramiye ödemeleri erkene çekildi.
SGK emeklisi bayrama ikramiyesini ne zaman alacak?
Maaşını ayın 17, 18, 19, 20, 21'de alan SGK emeklisi Ramazan Bayramı ikramiyelerini 27 Nisan tarihinde alacaklar.
Maaşını ayın 22, 23, 24, 25, 26'sında alanlar ikramiyelerini ne zaman alacak?
Maaşını ayın 22, 23, 24, 25, 26 günlerinde alan 4A'lı SSK Kapsamında Emekli olan vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyelerini 28 Nisan tarihinde alacaklar.
Bağkur emeklisi ikramiye tarihleri
4B kapsamında Bağkur'dan emekli olan vatandaşlar için Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri 29 Nisan tarihinde ödenecek.
Memur emeklileri ikramiyeleri hesaba ne zaman yatacak?
4C kapsamında Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar için Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri 29 Nisan tarihinde ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını ve 28-29 Nisan'da hesaplara geçeceğini söylemişti.