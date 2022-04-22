Maaşını ayın 17, 18, 19, 20, 21’inde alan SGK emeklisi ikramiyeleri ne zaman yatacak? 22, 23, 24, 25, 26’sında maaş alanlar bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı milyonlarca hak sahibi tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu bayram ikramiye ödemelerinin 1100 TL olacağını açıklaması sonrası bayram öncesi ikramiyelerinde kavuşacak 4a SSK, 4b Bağkur, 4c Memur emeklileri ikramiye ödeme tarihlerini sorgular oldu. Gelen Son dakika haberine göre, Çalışma Bakanlığı bayram ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Peki SGK emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Esnaf-Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Memur emeklisi ikramiyelerini ne zaman alacak?