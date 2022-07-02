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Dünya Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, kayıplara karıştı
Dünya

Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, kayıplara karıştı

Şili'de bir çalışan, maaşının 330 kat fazla yattığını fark edince, kayıplara karıştı. İşveren, paralarla kaçan çalışan hakkında dava açacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 18:32:00 -
Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, kayıplara karıştı

Maaşı yanlışlıkla yaklaşık 330 kat fazla yattı. 500 bin Peso yerine 165 milyon 398 bin 851 Peso aldı. Şilili çalışan kayıplara karıştı.

Gıda üretim tesisinde çalışan kişi, önce durumu işverenine bildirdi, farkı iade edeceğini söyledi. Fakat bir daha ortaya çıkmadı.

İşveren çalışan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

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