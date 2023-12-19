Maaşı 60 bin TL’ye kadar çıkıyor! Bu sektörde nitelikli elemana ihtiyaç var

Denizcilik sektörüne kalifiye eleman kazandırmak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘YATED Deniz Motorları Atölyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Nitelikli eleman ihtiyacı

YATED Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Aksan, “Sektörümüzde ciddi bir kalifiye eleman ihtiyacı var. Yaklaşık 5,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip bir sektör olarak daha ileri gidebilmek için nitelikli ara elemana ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada da YATED olarak öğrencilerimize destek oluyoruz. Yeni mezun bir öğrencimiz asgari ücretin üstünde bir maaşla sektörde kendisine iş bulabiliyor. İyi bir teknisyenin maaşı ise 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.” dedi.

YATED olarak deniz motorları konusunda da ciddi çalışmaları olduğunu ifade eden Uğur Aksan, “Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlığı’na konuyu taşıyarak çözüme ulaşmasını sağlayacağız. Üretimde sektör olarak çok ciddi bir noktadayız. Eğer tekne motorları konusunda aşama kaydedebilirsek ihracatımıza da çok büyük katkısı olacaktır.” dedi.

İnsan kaynağı eksiğimiz var

YATED Üyesi Akhan Akkuş, “Akdeniz çanağında 700 bin tekne var. Ancak biz mevcut marina bağlama kapasitemiz ile sadece yüzde 5’ine hitap edebiliyoruz. Herkesin denizcilik bilincine sahip olması büyük önem taşıyor. Eğer bu bilinç oluşursa hem eğitimde hem de diğer konularda çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. En büyük eksiğimiz insan kaynağı. İnsan kaynağını oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öğrenciler yeter ki inansın ve istesin. Satış tarafında çalışanlar da var, atölye tarafında çalışanlar da. Teknik liseden mezun olmak sadece atölye tarafında çalışılacak anlamına da gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO