Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Ocak öğretmenler, polis, hemşirele, doktor maaş farkı ne zaman yatacak?

Ocak 2022 emekli memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2022 memur emekli ocak zammı açıklanan enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı. En düşük emekli maaşı 2500 TL olurken, Yapılan memur zammıyla birlikte en düşük memur maaşları 6 bin TL olurken öğretmenler 6354 lira zamlı maaş alacak. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Kanunu uzman öğretmenin bin TL, başöğretmen unvanını kazanan öğretmenin ise maaşı 2 bin TL artacak. Peki 2022 Ocak maaşları ne zaman yatacak? Emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Memurlar maaş farklarının ne zaman alacak? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak. Öte yandan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, uzman unvanını kazanan öğretmenin bin TL, başöğretmen unvanını kazanan öğretmenin ise maaşı 2 bin TL artacak.

2022 Ocak maaş farklı ne zama yatacak?

Memur maaşı ve emekli maaşı zammının belli olmasından sonra gözler maaş farklarının yatacağı tarihi çevrildi. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlarının zam oranları açıklandı. Zamlı maaşların yatacağı tarih ise açıklandı. Altı aylık memur maaş zammı dönemlerinde aylıkları artan Devlet memurlarına, maaş artışı nedeniyle 1-14 Ocak - Temmuz dönemine ilişkin 14 günlük fark ödemesi de yapılmaktadır. Maaş farkı öğretmenin işe başlama tarihi ve kademesine göre değişebiliyor. 2008 tarihinden önce göreve başlamış olanlar, 2008 yılından sonra göreve başlayanlardan daha fazla maaş farkı almaktadırlar. Maaş zammından kaynaklı 14 günlük fark ödemesinin miktarı, ilgili memurun emekli sandığına tabi bir göreve giriş tarihine göre farklı şekillerde hesaplanmaktadır.

Memurlar maaş farklarının ne zaman alacak?

Memurlara maaş fakı ne zaman yatacak? Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacaklar.

Emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Emekli zamlı maaşı ne zaman yatacak? SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. SSK emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşlarına Temmuz 2021'de artış yapılmıştı. Öğretmenler ders başı net 21,46 TL ücret alıyordu. Haftada 30saat derse giren öğretmenler ise ayda 2.575,2 TL ücret alıyordu. 2022 yılıyla birlikte memurlara yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Böylelikle ders başı ücret 28,01 TL'ye yükseldi.2022 yılında ücretli bir öğretmen haftada 30 saat derse girerse ayda 3.360,64 TL maaş alacak.