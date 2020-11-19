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Ekonomi M3 para arzı azaldı
Ekonomi

M3 para arzı azaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:05:59 -
M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 431,5 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Kasım itibarıyla M3 para arzı, yüzde 4,04 azalışla 3 trilyon 431 milyar 482 milyon 429 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 6 Kasım'da 3 trilyon 576 milyar 41 milyon 570 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,03 azalarak 318 milyar 164 milyon 898 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 5,79 düşüşle 735 milyar 182 milyon 710 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,06 artarak 1 trilyon 67 milyar 969 milyon 839 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 7,99 azalışla 1 trilyon 13 milyar 655 milyon 583 bin lira oldu.

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