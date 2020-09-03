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Ekonomi M3 para arzı azaldı
Ekonomi

M3 para arzı azaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:44:01 -
M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,34 azalışla 3 trilyon 308,8 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ağustos itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,34 azalışla 3 trilyon 308 milyar 755 milyon 120 bin liraya indi. M3 para arzı, 21 Ağustos'ta 3 trilyon 319 milyar 950 milyon 888 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,79 azalarak 350 milyar 994 milyon 945 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,40 artarak 653 milyar 38 milyon 583 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,54 düşüşle 1 trilyon 57 milyar 707 milyon 442 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,71 artışla 931 milyar 86 milyon 787 bin lira oldu.

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