  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi M3 para arzı arttı
Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:51:16 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 469,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Aralık itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 469 milyar 760 milyon 574 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 27 Kasım'da 3 trilyon 456 milyar 911 milyon 526 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,13 azalarak 295 milyar 499 milyon 921 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,75 artışla 768 milyar 755 milyon 806 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,64 yükselişle 1 trilyon 85 milyar 465 milyon 801 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,86 artışla 1 trilyon 39 milyar 528 milyon 228 bin lira oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Çare İmamoğlu' isimli şarkıyı yazan Ali Ata, desteğinden dolayı pişman olduğ..
ABD Senatosundan F-35 kararı
Dünya

ABD Senatosundan F-35 kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçla..
Böylesi görülmedi! Yerine oturmadan görevden alındı
Dünya

Böylesi görülmedi! Yerine oturmadan görevden alındı

Tanzanya'da Maden Bakanı Yardımcısı olarak atanan milletvekili Francis Ndulane, yemin metnini okuyamayınca görevden azledildi.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay