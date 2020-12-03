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Ekonomi M3 para arzı arttı
Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:55:42 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 454,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Kasım itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,18 artışla 3 trilyon 454 milyar 653 milyon 939 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 20 Kasım'da 3 trilyon 414 milyar 335 milyon 207 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,44 azalarak 308 milyar 228 milyon 643 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,66 artışla 762 milyar 999 milyon 322 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,61 yükselişle 1 trilyon 67 milyar 942 milyon 411 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3 artışla 1 trilyon 30 milyar 686 milyon 189 bin lira oldu.

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