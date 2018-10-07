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M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmene soruşturma

Malatya'da bir öğretmene sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 13:28
M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmene soruşturma

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bir ilkokulda öğretmenlik yapan kişinin Atatürk ve Cumhuriyet'e sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği iddiasıyla ilgili şikayetin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Tatlı, şikayet üzerine hemen inceleme başlatıldığını belirterek, "Konuyla ilgili iki müfettişimiz görevlendirilmiş ve başlatılan inceleme sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 13:28
  1. Malatya
  2. atatürk'e hakaret

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