M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmene soruşturma
Malatya'da bir öğretmene sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.07 Ekim 2018 Pazar 13:28
Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bir ilkokulda öğretmenlik yapan kişinin Atatürk ve Cumhuriyet'e sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği iddiasıyla ilgili şikayetin kendilerine ulaştığını bildirdi.
Tatlı, şikayet üzerine hemen inceleme başlatıldığını belirterek, "Konuyla ilgili iki müfettişimiz görevlendirilmiş ve başlatılan inceleme sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı.
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