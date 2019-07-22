0553 313 94 23

LYS tercih sonuçları son dakika MEB 2019 LGS yerleştirme sonuçları e okul

MEB tarafından 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sonuçları sonrası 8. Sınıf öğrencileri lise tercihlerini 24 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında yapmıştı. O tarihden büyük bir merakla beklediği LGS 2019 yerleştirme sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. MEB LGS tercih sonuçlarını 22 Temmuz’da e okul üzerinden açıklandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
LYS tercih sonuçları son dakika MEB 2019 LGS yerleştirme sonuçları e okul

MEB tarafından 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sonuçları sonrası 8. Sınıf öğrencileri lise tercihlerini 24 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında yapmıştı. O tarihden büyük bir merakla beklediği LGS 2019 yerleştirme sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. MEB LGS tercih sonuçlarını 22 Temmuz’da e okul üzerinden açıklandı.

Hayalini kurduğu liseye gitmenin planlarını yapan öğrenciler nefesini tuttu. LGS tercih sonucu için meraklı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada net tarihi belirlemişti. LGS yerleştirme ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edildi.

LGS okul kayıtları ne zaman? LGS yerleştirme sonuçlarına göre lise okul kayıtları ne zaman yapılacak?

2019 LGS sonuçlarını öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır. E-Okul sisteminin ikinci kısmında ise öğrenciye ait kişisel bilgiler doldurulacaktır.

Nakil son dakika okuldan okula nakil nasıl yapılır 2019? Ortaöğretim nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
  1. LYS tercih sonuçları son dakika
  2. MEB 2019 LYS yerleştirme sonuçları e okul
  3. 2019 lgs tercih sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman’da, plastik borulara zulalanmış 1 ton esrar ele geçirildi
    1. Batman’da, plastik borulara zulalanmış..
    2. Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü
    3. Diyarbakır’da 1 milyon 378 bin 700 kök..
    4. Büyükşehirden yol-asfalt, yaya geçidi..
    5. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019..
    6. TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    7. FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında..
    8. Akut inmeye müdahale edecek hekimleri..
    9. Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında..
    10. FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    11. TSK onayladı! S-400 filosunun arması..
    12. Türkiye’nin son nalın ustasına vefa
    13. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    14. (Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede..
    15. Erzurum’da yerel yönetimler zirvesi
    16. Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla..
    17. Kebap ustalarının 100 derece..
    18. Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem..
    19. Akut inmeli hastalara verilecek sağlık..
    20. 20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek..
    21. Iğdır’da domates hasadı başladı
    22. Geleneksel Türk Oyunları Erzurum’dan..
    23. Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
    24. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
    25. Erzincan’da rüzgâr uyarısı
    26. Kadir Has Üniversitesi profesör..
    27. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    28. Kayseri’de 126 bin 197 kişi iş arıyor
    29. Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler..
    30. AK Parti yöneticileri çiftçinin..
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..