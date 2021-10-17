Lyon, Monaco'yu 2 golle geçti
Ligue 1'in 10. haftasında Lyon, konuk ettiği Monaco'yu Toko Ekambi (P) ve Jason Denayer'in attığı gollerle 2-0'lık skorla yenilgiye uğrattı.
Ligue 1'de 10. haftanın en kritik maçında Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi. Amaury Delerue'nun yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi O.Lyon 2-0 kazanırken, galibiyeti getiren golleri 75. dakikada penaltıdan Toko Ekambi ve 90. dakikada Jason Denayer kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra galip gelen Lyon 16 puana yükseldi, dört maçlık yenilmezlik serisi son bulan Monaco ise 14 puanda kaldı.