Lyon, Marsilya'yı 3 golle geçti
Fransa Ligue 1'de Lyon, Marsilya'yı deplasmanda 3-0'lık skorla yendi.
Ligue 1'in 35. haftasında, şampiyonluğu garantileyen PSG'nin en yakın takipçisi lig ikincisi Marsilya'nın Lyon ile karşılaştığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Lyon, Castello Lukeba'nın 55. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Lyon, 76. dakikada Moussa Dembele'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
88. dakikada Karl Toko-Ekambi, maçı 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.
Marsilya 65 puanla 2. sırada yer alırken Lyon ise 55 puanla 7. sırada bulunuyor.
Günün diğer maçında Monaco, konuk ettiği Angers'i 2-0 yendi ve 62 puanla 4. sırada yer aldı.