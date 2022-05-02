  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lyon, Marsilya'yı 3 golle geçti
Spor

Lyon, Marsilya'yı 3 golle geçti

Fransa Ligue 1'de Lyon, Marsilya'yı deplasmanda 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 00:50:00 -
Lyon, Marsilya'yı 3 golle geçti

Ligue 1'in 35. haftasında, şampiyonluğu garantileyen PSG'nin en yakın takipçisi lig ikincisi Marsilya'nın Lyon ile karşılaştığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Lyon, Castello Lukeba'nın 55. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Lyon, 76. dakikada Moussa Dembele'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

88. dakikada Karl Toko-Ekambi, maçı 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.

Marsilya 65 puanla 2. sırada yer alırken Lyon ise 55 puanla 7. sırada bulunuyor.

Günün diğer maçında Monaco, konuk ettiği Angers'i 2-0 yendi ve 62 puanla 4. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay