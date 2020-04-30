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Sağlık

Lyme hastalığı nedir kimlerde görülür? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığı yazın görülen ve dikkat edilmesi gereken ciddi bir hastalık türüdür. Önemsenmediği takdirde felç ve ölümle sonuçlanabilen lyme hastalığının belirtileri oldukça acı vericidir. Peki ama Lyme hastalığı nedir ve kimler Lyme hastalığına yakalanır? Lyme hastalığı belirtileri ve detayları...

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:05:00 -
Lyme hastalığı nedir kimlerde görülür? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığı, kenelerin insana tutunması sonucu bulaşan Borrelia burgdorferi isimli bakterinin yaptığı, çok sistemi tutabilen, farklı evrelerinde deri, eklemler, kalp ve sinir sistemini ilgilendiren değişik belirti ve bulgularla seyreden bir hastalıktır.

Lyme hastalığı; keneler yoluyla taşınan dört ana bakteri türünden birinin enfeksiyonu sonucunda oluşur. Kene ve benzeri parazitler, insan vücuduna yapıştıktan sonra, taşıdıkları virüs ya da bakterileri insanlara bulaştırabilirler. Lyme hastalığı özellikle “geyik kenesi” denen bir kene türünde bulunan Borrelia bakterisinin insana bulaşması sonucu oluşur.

Lyme hastalığı belirtileri nelerdir?

  • Döküntü
  • Ateş
  • Titreme
  • Yorgunluk
  • Vücut ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Lenf bezi şişmesi
  • Boyun tutulması

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