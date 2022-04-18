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Dünya Lviv'de ölü sayısı arttı
Dünya

Lviv'de ölü sayısı arttı

Rusya'nın sabah saatlerinde hedef alınan Ukrayna'nın Lviv kentindeki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 15:14:00 -
Lviv'de ölü sayısı arttı

Rusya-Ukrayna savaşı 54. gününde sürerken, Rus roketleri sivilleri hedef almaya devam ediyor. Lviv Valisi Maksim Kozitskiy sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Lviv’i 4 seyir füzesi vurdu.

Bunlardan 3'ü askeri altyapıyı hedef alırken 1 füze de lastik tamirhanesini vurdu. Saldırı sonucunda 2 nokta da tamamen yıkıldı ve çıkan yangın söndürüldü. Saldırıda 1'i çocuk 11 kişi yaralanırken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

Bu insanlar Lviv saldırılarında ölen ilk kişiler oldu. Yaralılardan 3’ünün durumu ağır. Ölü ve yaralı sayıları değişebilir. Füzelerin düştüğü alanlarda evlerin camları ve arabalar zarar gördü.

Hava savunma sistemlerimize şükürler olsun ki başımızın üstünde sakin bir gökyüzü için görevlerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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