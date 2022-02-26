Lviv nerede? Lviv işgal edildi mi?

Lviv işgal edildi mi? Ukrayna’da çatışmalar devam ediyor. Reuters'in son dakika olarak duyurduğu habere göre; Rus ordusu Lviv'e indi. Lviv Belediye Başkanı, ilk saldırının püskürtüldüğünü duyurdu. Belediye Başkanı 60 Rus askerinin ilk olarak iniş yaptığını söyledi.

Lviv kentinde yaşayanlar, çatışmaların büyüme ihtimaline karşı kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına koştu. Lviv’e eğitim için gelen Afrika kökenli öğrenciler de Lviv Tren İstasyonundan tahliye edildi.

Lviv nerede?

Lviv nüfus bakımından batı Ukrayna'nın en büyük şehri ve Ukrayna'nın yedinci en büyük şehridir. . 2020 verilerine göre nüfusu 755.800'dür. Nüfusunun %88'i Ukraynalı, %9'u Rus, %1'i de Polonyalıdır.

Şehrin adı, şehri kuran Galiçya Prensi Danilo'nun en büyük oğlu Leo'dan (Ukraynaca adıyla Lev) gelir.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne katılmıştır. 1991'de ise bağımsızlığının ardından Ukrayna'ya bağlı bir şehir haline gelmiştir.

Şehirde Lviv Üniversitesi ve Lviv Politeknik olmak üzere iki üniversite bulunur.

Lviv'de filarmonik orkestra ve Lviv Opera ve Bale Tiyatrosu bulunur. Tarihî şehir merkezi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alır. Tarihi Galiçya bölgesinin merkezi olma özelliğini taşır. Şehir tarihi yapısını 2. Dünya Savaşı'nda korumayı başarmıştır.

Lviv ambleminde bir aslan yer alır ve şehrin 750. kuruluş yıl dönümü Ekim 2006 kutlanmıştır.