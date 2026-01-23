Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş: 2026'ya güçlü konut piyasasıyla giriyoruz

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910’a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2025’in Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artarak 254 bin 777 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 oranında artarak 29 bin 149 olarak gerçekleşti. 2025 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 49,3 oranında artarak 236 bin 668 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 11,4; 2025 yılında yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2025 yılında tüm zamanların konut satış rekorunun kırıldığını belirterek “Bu rekor, sektörümüz açısından 2026 yılında yaşanacak güçlü bir canlanmanın ilk sinyallerini verdi. Konut pazarında 2024 yılı sonunda başlayan hareketlilik 2025 yılı genelinde devam etti ve sektörümüz yılsonunda 1 milyon 688 bin 910 adetlik satış rakamına erişti. Bu rekorda son 13 ayda yüzde 50 seviyesinden yüzde 38 seviyesine gerileyen politika faizinin önemli bir etkisi oldu” dedi. Genel faiz oranlarındaki düşüşle birlikte konut kredi faizlerinin de daha erişilebilir seviyelere doğru gerilemeye başladığını vurgulayan Taş, bu durumun konut satışlarını artırıcı bir rol oynadığını belirtti. Taş, “Ayrıca politika faizleriyle birlikte mevduat ve kredi faizlerinin düştüğü dönemlerde gayrimenkul yatırımlarına olan ilgi her zaman artar. 2025 yılında da böyle oldu ve konut tekrar güvenli liman olarak görülmeye başlandı. 2026 yılında da bu etkinin devam etmesini, konuta olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Reel bazda düşen fiyatlar fırsat sundu”

Rekor konut satışında etkili olan bir diğer önemli dinamiğin ise 2025 yılı genelinde yüzde 30,89 oranında artan enflasyona rağmen reel bazda düşüş gösteren konut fiyatları olduğunu kaydeden Taş, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Konut Fiyat Endeksi’ne göre, 2024’ün ekim ve kasım aylarında yüzde 14,7’ye kadar ulaşan reel kayıp, 2018 yılındaki dip seviyeyi bile geride bırakmıştı. 2024’ün son iki ayında azalmaya başlayan reel kayıp, 2025’in Eylül ayında yüzde 0,8’e Ekim ayında yüzde 1’e kadar geriledi. Kasım ayında fiyatlar, yüzde 0,3 oranında reel artış göstermiş olsa da Aralık ayını 1,4 oranında reel kayıpla kapattı. Bu da Türk Lirası artan enflasyon ve döviz kuru ile birlikte değer kaybederken konutu tekrar bir yatırım aracı haline getirdi. Ayrıca artmaya devam eden maliyetlerin bir zaman sonra konut fiyatlarına yansıyacağını düşünen konut alıcısı, 2025’te elini çabuk tuttu ve yatırım planlarını hayata geçirdi.”

“Erişilebilir konutlar öne çıktı”

2025 yılı genelinde artan talebin genellikle erişilebilir fiyatlı konutlar üzerinde yoğunlaştığına dikkat çeken Ramazan Taş, “Geçen yıl konut pazarında gördüğümüz bahar havası maalesef sektörün geneline yayılmadı. Özellikle lüks konut pazarında faaliyet gösteren şirketler, geçen yılı daha durgun geçirdi diyebiliriz. Ayrıca başta arsa maliyetleri olmak üzere artan maliyetler konut üreticisini zorlamaya devam ederken finansmana erişim tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de şirketleri en fazla zorlayan konuların başında geldi” açıklamasında bulundu. Konut sektörünün 2026’yı daha iyi geçireceği tahmini dile getiren Taş, “Yeni yılda yüksek inşaat maliyetlerini ve astronomik arsa fiyatlarını dengeleyici tedbirlerin alınması, kentsel dönüşümü hızlandırıcı desteklerin oluşturulması ve üreticinin finansmana erişiminin sağlanması en büyük beklentimiz” açıklamasında bulundu.