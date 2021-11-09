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Gündem Lütfü Türkkan olayı nedeniyle gözaltına alınmıştı: İfadesi alınarak adli kontrolle serbest bırakıldı
Gündem

Lütfü Türkkan olayı nedeniyle gözaltına alınmıştı: İfadesi alınarak adli kontrolle serbest bırakıldı

Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın şehit abisi Tahir Gürmen’e küfür ettiği anlarda tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınan partili Hüseyin Tarık Arda adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 20:37:00 -
Lütfü Türkkan olayı nedeniyle gözaltına alınmıştı: İfadesi alınarak adli kontrolle serbest bırakıldı

İP’li Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde şehit abisi Tahir Gürmen’e ettiği küfür her kesimden büyük tepki aldı. İP’in  Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'e düzenlediği ziyaret sırasında İP Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın, şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfür etmesinin yer aldığı görüntüler, soruşturma başlatan Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca incelendi. Görüntülerde Gürmen'e tekme attığı tespit edilen partili Hüseyin Tarık Arda’nın, çağrıldığı başsavcılıkta ifadesi alındı.

İstanbul’da da soruşturma başlatıldı

Şüpheli Arda’nın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli Arda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Hakimlik, şüpheli Arda’yı yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

 

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