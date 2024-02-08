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Siyaset Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı
Siyaset

Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 09:06:00 - 2024-02-08 09:07:17
Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, kendisine yönelik protestoları Gökhan Zan'ın başlattığını belirterek, eski futbolcunun neden muhalif tavır takındığını anlattı.

53 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerinin Hatay'daki anma töreninde istifa çağrılarıyla karşılaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş bugün yaptığı konuşmada eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef aldı.

Törene katılan bakanlara "3 gün bizi ölüme terk ettiniz, istemiyoruz sizi" diye bağırdığı görüntülerle gündeme gelen eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş ağır suçlamalarda bulundu.

Savaş, "Hatay'ı kimseye teslim etmeyeceğiz. Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı. Bana karşı yapılan bir kumpas var nedenini bilmiyorum. Benim geldiğim süre içinde insanlar huzur içinde dua ederek geliyordu. Orada provokasyonlar esnasında birinin elinde silah olabilirdi."

Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı şöyle devam etti; "Gökhan Zan futbolu bıraktığında ben ona kucak açtım. Onu maaşlı elemanın gibi futbol takımımda çalıştırdım. Onun şahitliğini biz yaptık. Bizim aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Ne olduysa Volkan hocanın Hatay'a gelmesiyle oldu. Biz daha iyi teknik direktör görmek istedik" dedi.

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