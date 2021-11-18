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Kadın - Aile Lutenitsa tarifi, nasıl yapılır? Kolay lutenitsa tarifi
Kadın - Aile

Lutenitsa tarifi, nasıl yapılır? Kolay lutenitsa tarifi

Lutenitsa: Balkanlar'da, özellikle Bulgaristan'da sonbahara girerken hazırlanan bir sostur.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:03:00 - 2021-11-18 16:04:09
Lutenitsa tarifi, nasıl yapılır? Kolay lutenitsa tarifi

Lutenitsa Bulgaristan'da tüm kış boyunca tüketilir. Bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Malzemeler

  • 7adetkapya biber
  • 3adet orta boypatlıcan
  • 8adet büyük boydomates
  • 2adethavuç
  • 4dişsarımsak(ezilmiş)
  • 2çay kaşığıtuz
  • 1,5çay kaşığıkarabiber
  • 1yemek kaşığı (silme)şeker
  • 2yemek kaşığıelma sirkesi
  • 1çay bardağızeytinyağı

Yapılışı

Biberleri ve patlıcanları 220 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra kabuklarından rahatça ayrılabilmeleri için bir kabın içine alın ve streç film ile kapatarak 10 dakika bekletin. Yıkanmış domateslerin ve havuçların kabuklarını soyun veberaber rondodan püre haline gelene kadar geçirin. Rondonuz yoksa rendeleyin. Büyükçe bir tencerenin içine rondodan geçirdiğiniz havuç ve domates karışımını ekleyip suyunu çekene dek pişirin. Biraz piştikten sonra içerisine ezilmiş sarımsakları ekleyin. Ağır ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakın. İyice terleyen biber ve patlıcanlarınızın kabuklarını soyun. Çekirdekli kısımlarını çıkarın. Rondodan geçirin. Rondodan geçirdiğiniz biber ve patlıcanları tencereye ilave edin. Üzerine tuz, karabiber ve şekerini ilave edip, kısık ateşte suyunu çektirerek pişirmeye devam edin. İyice kıvam aldığında sirke ve zeytinyağını ilave edip 10 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp, ilk sıcaklığı geçtikten sonra kavanozun içine alın ve ağzını sıkıca kapatıp muhafaza edin. Afiyet olsun.

 

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