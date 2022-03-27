Lut kavmini bile solladı! Sapkın yönetmen mide bulandırdı

2016 senesinde bir erkekle "evlenerek" rezilliğe imza atan Ferzan Özpetek, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını cevapladı. Sanat maskaralarının el üstünde tuttuğu sözde yönetmen, kadın ve erkekleri eşya gibi kullandığını ima ederek, "Sofrada 12 kişi varsa sekizi benim eski sevgilimdir; kadınlı erkekli" dedi.

"Siz hayatınıza bir kere giren insanları sanki kolay kolay bırakmıyorsunuz…" sorusuna Özpetek şu cevabı verdi:

Hiç. Hayatına hep ekleyecek, hiç çıkarmayacaksın. Bazen kalabalık bir sofra olur; sofrada 12 kişi varsa sekizi benim eski sevgilimdir; kadınlı erkekli…"

Şefkatin, duygunun olması önemli. Beraber olduğunuz kişi bir süre sonra dostunuz, anneniz, babanız gibi oluyor. İlişki bambaşka bir şeye dönüşüyor. O bambaşka şeye geçiş çok önemli. Orada karşındakini kaybetmemelisin. Bence eğer anlaşma, sevgi, şefkat varsa ilişki çok hoş bir hale geliyor.

Şimdiki dünyam hep hayal, ölüm, yaşam arasında gidip geliyor. Çünkü son yıllarda kaybettiklerim yüzünden bayağı bir zorluk yaşadım.

Ölüm beni korkutmuyor, insan yaşı ilerledikçe de alışıyor. Beni korkutan, o kişiyi bir daha görememek. İki açıdan da: Kendiniz ölürseniz de göremiyorsunuz, onlar öldüğü zaman da.