Lunaparkta korku dolu anlar! 2 çocuk yaralandı
Antalya’da “minimaks” olarak bilinen eğlence aleti bağlantı yerinden koptu. Aletin platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü.
Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı.
Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.