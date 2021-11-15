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Yaşam Lunaparkta feci olay! Hız treninden düşen adam ölümden döndü
Yaşam

Lunaparkta feci olay! Hız treninden düşen adam ölümden döndü

Kadıköy Bostancı'daki bir lunaparkta dengesini kaybeden şahıs hız treninden yere düştü. Trenden düşen şahıs, oturduğu yerde ambulans bekledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:14:00 - 2021-11-15 16:24:17

Kadıköy Bostancı'da bir lunaparkta hız trenine binen şahıs, dengesini kaybedip yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, dün öğle saatlerinde Kadıköy Bostancı'daki bir lunaparkta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü.

Trenden düştü, oturup ambulansı bekledi

Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

 

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