Lunaparkta feci olay! Hız treninden düşen adam ölümden döndü
Kadıköy Bostancı'daki bir lunaparkta dengesini kaybeden şahıs hız treninden yere düştü. Trenden düşen şahıs, oturduğu yerde ambulans bekledi.
Kadıköy Bostancı'da bir lunaparkta hız trenine binen şahıs, dengesini kaybedip yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Korkunç olay, dün öğle saatlerinde Kadıköy Bostancı'daki bir lunaparkta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü.
Trenden düştü, oturup ambulansı bekledi
Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.