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Gündem Lunaparkta dehşeti yaşadılar! 3 kişi yaralandı
Gündem

Lunaparkta dehşeti yaşadılar! 3 kişi yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde lunaparkta bulunan oyuncağın halatının kopması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 04:21:00 -
Lunaparkta dehşeti yaşadılar! 3 kişi yaralandı

Dün Akşam saatlerinde İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana gelen olayda, büyük bir eğlence oyuncağının halatı koptu. Eğlence oyuncağında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi yere çakılarak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kimliği belirsiz 3 yaralı, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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