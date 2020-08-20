Lunaparkta dehşeti yaşadılar! 3 kişi yaralandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde lunaparkta bulunan oyuncağın halatının kopması sonucu 2 kişi yaralandı.
Dün Akşam saatlerinde İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana gelen olayda, büyük bir eğlence oyuncağının halatı koptu. Eğlence oyuncağında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi yere çakılarak yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kimliği belirsiz 3 yaralı, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.