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Ekonomi Lüleburgaz TSO seçimlerinde kırmızı liste öne geçti
Ekonomi

Lüleburgaz TSO seçimlerinde kırmızı liste öne geçti

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Lüleburgaz TSO seçimlerinde kırmızı liste öne geçti

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde Turgut Durmaz’ın kırmızı listesi 14 meslek grubunun 8’inde, mevcut başkan İlhami Cebelli’nin beyaz listesi ise 6’sında kazandı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönem için yapılan seçimlerde sandıktan kırmızı liste üstün çıktı.

 

Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen seçimlerde, mevcut oda başkanı İlhami Cebelli’nin beyaz listesi, Turgut Durmaz’ın kırmızı listesi ve Ufuk Keskin’in mavi listesi yarıştı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından sonuçlar belli oldu. Buna göre Turgut Durmaz’ın listesi 14 meslek grubunun 8’inde, İlhami Cebelli’nin listesi ise 6’sında seçimi kazandı. Ufuk Keskin’in mavi listesi ise meclis grubu çıkaramadı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Turgut Durmaz, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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