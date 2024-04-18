Lükse düşkünlük CHP’nin özünde var

HABER MERKEZİ

31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları belediye hizmet binalarındaki mütevazı duşakabinleri “jakuzi” iftirasıyla tabanına yutturmaya çalışan ve münferit bazı hadiseleri AK Parti geneline fatura eden CHP’li yöneticiler, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu parasıyla lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor.

Ultra lüks içinde yaşayıp ‘yoksulluk edebiyatı’ yapan CHP’nin her kademesinde rastlanan “israf” örneklerinden bazıları şöyle:

• Ankara’da evim yok, misafirhanede kalıyorum sözleriyle duyar kasan CHP lideri Özgür Özel’in 2011 yılından beri konakladığı Türk Eczacıları Birliği’ne ait ultra lüks misafirhanede, fitness, sauna, buhar banyosu, masaj odaları, tenis kortu, mini kulüp, açık kapalı yüzme havuzu, restoran bulunuyor.

• 30 yıldır Büyükçekmece Belediyesi'ni yöneten CHP’li Başkan Dr. Hasan Akgün’ün Prag, Saint Petersburg ile Mısır mimarisinden esinlendiği şatoyu andıran 21 bin metrekarelik belediye binasına ve mobilyalarına servet akıttığı biliniyor.

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• “Ezilenlerin vekili olacağım” diyen ancak ‘rezidans kraliçesi’ olan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 3’ü deniz manzaralı 16 lüks dairesinde gününü gün ediyor.

• Siyasete girmeden önce kavun-karpuz satan Gürsel Tekin, bugün 9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu sahibi.

• CHP’nin Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in altın ve elmaslardan oluşan saati 1 milyon 371 bin lira.

• Gecelik ücreti 109 bin TL olan İstanbul Hilton Bosphorus Hotel’in konaklayan ve iftara saatliği 12 bin dolara ultra lüks jet ile giden Kemal Kılıçdaroğlu, 5 günlük bayram tatilini geceliği 316 bin lira olan VIP villada geçirmişti.