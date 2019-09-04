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Lüks yatın deposu 2 milyon 200 bin liraya doluyor

Mega yat olarak nitelenen "Flying Fox"a, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 480 bin litre yakıt ikmali yapılıyor

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
Lüks yatın deposu 2 milyon 200 bin liraya doluyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a, 480 bin litre yakıt ikmaline başlandı.

Bir süredir Muğla'nın koylarında gezen Cayman Adaları bayraklı, 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için sabah saatlerinde Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırıldı.

Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, İzmir Aliağa'dan getirilen 10 tankerden toplam 480 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

"Flying Fox"un 480 bin litre transit yakıta 2 milyon 200 bin lira ödediği belirtildi. Yata ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan ve 2 helikopter pisti bulunan yat, yakıt ikmalinin ardından iskeleden ayrılacak.

Mega yatta kimler olduğu ve nereye gideceği hakkında ise bilgi verilmedi. Yatın, ikmal sonrasında Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

Temmuz ayında iki kez Fethiye'de akaryakıt ikmali yapılan ve bir süredir Muğla'nın farklı yerlerinde görülen mega yatta havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
  1. Akaryakıt ikmali
  2. Flying Fox
  3. Marmaris
  4. Mega yat

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