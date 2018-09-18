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Lüks villaya sahte içki operasyonu!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde polis tarafından bir villaya düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 313 şişe alkol ile 267 litre sahte içkiele geçirildi.

18 Eylül 2018 Salı 10:55
Lüks villaya sahte içki operasyonu!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Çamlı Mahallesi'nde bir villada sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Villadaki aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 313 şişe ve şişelenmeye hazır 267 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, bir litre anason, 2 sıvı tankı, 450 boş şişe, 500 etiket, 5 bin bandrol, 200 kapak ile çeşitli aromalar ele geçirildi.

BİN LİRAYA KİRALAMIŞ

Ekipler, adreste bulunan A.İ, Y.B.D. ve T.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.İ'nin villayı kısa süre önce bin liraya kiraladığını, ev sahibiyle kontrat yapmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ. tutuklandı, Y.B.D. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:55
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