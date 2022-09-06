  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Lüks otelde korkutan yangın
Yerel

Lüks otelde korkutan yangın

Bursa'daki lüks bir otelin çatı katında yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 07:00:00 -
Lüks otelde korkutan yangın

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23