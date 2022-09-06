Lüks otelde korkutan yangın
Bursa'daki lüks bir otelin çatı katında yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.