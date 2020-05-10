  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lüks motosiklet hırsızı tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 2 gün önce lüks motosikleti çalan hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:58:56 -
Lüks motosiklet hırsızı tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 2 gün önce lüks motosikleti çalan hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. İkiçeşmelik Mahallesi’nde lüks motosikletin çalındığı ihbarını alan asayiş ekipleri olay yerine giderek kamera kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 50 güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler hırsızlık olayının şüphelisini tespit ederek harekete geçti. Yapılan operasyonla M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı