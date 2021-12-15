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Dünya Lüks kayak merkezinde "Nuri Alço" taktiği
Dünya

Lüks kayak merkezinde "Nuri Alço" taktiği

Dünyanın en lüks tatil merkezlerinden biri olan ve Fransız Alpleri'nde yer alan Trois Vallées kayak merkezinde, tatile gelen öğrencilere, içeceklerine bir madde atılarak uyuşturucu iğne yapıldığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 12:23:00 -
Lüks kayak merkezinde "Nuri Alço" taktiği

Dünyanın en lüks tatil merkezlerinden biri olan ve Fransız Alpleri'nde yer alan Trois Vallées kayak merkezi, uyuşturucu saldırılarıyla gündeme geldi.

İngiltere'de son dönemde gece kulüplerinde artan iğneli saldırı olayları endişe oluştururken, korkutan bir haber de lüks kayak merkezi Trois Vallées’den geldi. Fransız Alpleri'nin dünyaca ünlü lüks Trois Vallées kayak merkezinde saldırgan paniği yaşandı. Öğrenciler, yıllık Oxbridge kayak gezisi sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu.

Fransız Alpleri’ne tatile giden öğrenciler, içeceklerine bir madde attığını iddia ederken, iki arkadaşlarına da uyuşturucu iğne yapıldığını öne sürdü.

En az 6 öğrenci hedef alındı

Sosyal medyada yer alan bilgiler, Fransız Alpleri’ndeki Val Thorens tatil beldesinde biri erkek en az altı öğrencinin hedef alındığını ortaya koydu. Yetkililer, yaşanan olayların yine öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürerken, Cambridge Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci, “Gezi ile hiçbir ilgisi olmayan bir grup orta yaşlı adam, arama yapılmadan bizim olduğumuz kulübe alındı” dedi.

Oxford hukuk öğrencisi Maeve Carroll da “Şu anda, bu gece iğneler/içecekler tarafından sarhoş olduğunu bildiğimiz 5 kız var. Kız öğrenciler kendilerini güvensiz ve ‘korkmuş’ hissettiklerine dair yorumlar yayınladılar ve bazılarının ‘kendilerini korumak için uzun kollu üstler ve montlar giydikleri’ bildirildi" diye konuştu.

 

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