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Yerel Lüks araç hurdaya döndü! Feci kaza
Yerel

Lüks araç hurdaya döndü! Feci kaza

Sarıyer Zekeriyaköy’de lüks aracıyla hız yapan Bahadır Güven virajı alamayınca elektrik direğine çarptı. 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil hurdaya döndü. Kazayı duyan Bahadır Güven'in eşi sinir krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 06:59:00 - 2021-12-04 07:31:13
Lüks araç hurdaya döndü! Feci kaza

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır Güven'in kullandığı 34 BB 6106 plakalı porsche markalı lüks araç aşırı hız sebebiyle girdiği virajı alamayınca önce refüje ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç hurdaya dönerken 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken araç içinde sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı duyan Bahadır Güven’in eşi Burcu Güven kaza yapan aracı görünce sinir krizi geçirirken genç kadını polis ekipleri sakinleştirdi.

Görgü tanığı Soner Aydın, “Kaza 1. Cadde üzerinde, kaza yapan araba rahat bi 250 kilometre hızla geliyordu. Kavşağa girerken tümsekten uçtu direk duvara çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Bir tanesi hafif yaralıydı. İkisinin durumu ağırdı. Şoför ve yanında bulunan çok ağırdı. İkisinin de hiç tepkisi yoktu. Arkadakinde tepki vardı. Konuşuyordu. Acı çekiyordu galiba” dedi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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