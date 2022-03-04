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Dünya Lukaşenko Ukrayna kararını açıkladı
Dünya

Lukaşenko Ukrayna kararını açıkladı

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna operasyonunda yer almayacaklarının altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 15:55:00 -
Lukaşenko Ukrayna kararını açıkladı

Rusya'nın başlattığı askeri harekatla birlikte Ukrayna'da ortaya çıkan savaşın 9'uncu günü de oldukça hareketli geçiyor.

Savaşın 4'üncü gününde Belarus'tan füze fırlatan Rus birlikleri, Ukrayna'nın içerisinde gün geçtikçe başkent Kiev'e yaklaşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, komşu ülkelerle bir sorunu olmadığını ifade ederken, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko da Ukrayna'daki savaşa ilişkin konumunu açıkladı.

Ukrayna'ya Rusya'ya destek vermek amacıyla hiçbir şekilde asker yollamadıklarını belirten Lukaşonko, askeri operasyonda kendi askerlerinin Ukrayna sınırının ötesine geçmeyeceğini dile getirdi.

 

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