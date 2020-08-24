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Aktüel Lukaşenko, Putin ile Belarus’taki protestoları ve Kovid-19’u görüştü
Aktüel

Lukaşenko, Putin ile Belarus’taki protestoları ve Kovid-19’u görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:31:59 -
Lukaşenko, Putin ile Belarus’taki protestoları ve Kovid-19’u görüştü

MOSKOVA (AA) – Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko ve Putin yaptığı görüşmede, Belarus’taki protestoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeleri istişare etti.

Görüşmede iki liderin, Belarus vatandaşlarının Rusya tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üçüncü safha deneylerinde gönüllü olarak yer alması konusunda anlaştıkları belirtilirken, “Belarus’un, Rusya tarafından geliştirilen aşıyı alacak ilk ülke olması konusunda da uzlaşıya varıldı.” bilgisi verildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Lukaşenko’nun Belarus’taki durumu normalleştirmeye yönelik atılan adımlar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Muhalefet, ülkeyi 1994'ten bu yana yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun seçimi kazandığına yönelik ilk açıklamaların ardından sokaklara dökülmüştü.

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