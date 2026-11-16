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Spor Lukaku’dan Fenerbahçe’ye sevindiren haber! Yıldız golcüden beklenen gelişme geldi…
Spor

Lukaku’dan Fenerbahçe’ye sevindiren haber! Yıldız golcüden beklenen gelişme geldi…

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Lukaku’dan Fenerbahçe’ye sevindiren haber! Yıldız golcüden beklenen gelişme geldi…

Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku’nun sakatlığıyla ilgili olumlu gelişme yaşandı. Kalçasındaki ağrılar nedeniyle A Milli Takım karşılaşmasında forma giyemeyen golcü futbolcu, Belçika’nın İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

UEFA Uluslar A Ligi’nde Türkiye ve İtalya maçları için Belçika Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrılan Lukaku, kamp sırasında antrenmanda kalçasından sakatlanmıştı. Tecrübeli santrfor, bu nedenle İzmir’de oynanan Türkiye karşılaşmasında görev alamamıştı.

İTALYA MAÇI KADROSUNA ALINDI

Lukaku’nun ağrılarının geçmesiyle birlikte Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, yıldız futbolcuyu İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki son maçın kadrosuna dahil etti. Karşılaşmanın Brüksel’deki Kral Baudouin Stadı’nda oynandığı bildirildi.

16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 16 resmi karşılaşmaya çıkan Belçikalı golcü, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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