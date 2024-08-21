  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lugano maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Jackson Muleka gelişmesi!
Spor

Lugano maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Jackson Muleka gelişmesi!

Yeniakit Publisher
2024-08-21 13:01:00 -
Lugano maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Jackson Muleka gelişmesi!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı.

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23