Lugano maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Jackson Muleka gelişmesi!
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı.
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosuna alınmadı.
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