Lufthansa'dan yolculara "el bagajı" şoku: Artık kabin üstü dolaplar paralı oluyor!

Alman havayolu şirketi Lufthansa, 19 Mayıs’tan itibaren dizüstü bilgisayar ve küçük sırt çantası dışındaki kabin içi bagajları ücretlendireceğini duyurdu.

İran savaşı nedeniyle jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması sonucu Ekim ayına kadar 20 bin uçuşunu iptal eden Lufthansa, bu kez ücretsiz el bagajı uygulamasını sonlandırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Lufthansa Grup bünyesindeki tüm uçaklarda yolcular, kabin içine sadece dizüstü bilgisayar çantası veya sırt çantası gibi küçük bir kişisel eşyalarını ücret ödemeden yanlarına alabilecek. Bu kararla birlikte mevcut durumda çoğu tekerlekli olan ve kabin üstü bagaja konulan 8 kilogram ağırlığındaki bagajlar için yolcular 15 Euro’dan başlayan ek ücret ödeyecek. Karar 28 Nisan’dan itibaren satın alınacak ve 19 Mayıs ve sonrasındaki kısa ve orta mesafe uçuşlar için uygulanmaya başlanacak.

Lufthansa söz konusu değişikliği, yolcu davranışlarındaki değişimle gerekçelendiriyor. Şirkete göre yeni ücret tarifesi, özellikle günübirlik seyahat edenler için cazip bir giriş fiyatıyla ek bir seçenek sunuyor.

Lufthansa’nın mevcut uygulamasında Ekonomi ve Premium Ekonomi sınıfında uçan yolcular 1 adet 8 kilograma kadar olan 55x40x23 cm boyutundaki, Business ve First Class’ta uçan yolcular ise aynı şartlarda 2 adet el bagajlarını ücretsiz olan kabin içine alabiliyordu.