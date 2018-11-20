Lucescu'dan futbolu bırakan Hakan Balta açıklaması: Kendi takımlarında oynamıyorlar artık

Ukrayna ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yine kendi takımlarında forma giymeyen Türk oyunculardan dolayı dert yandı.

Kendisinden önceki dönemde başarılı olan futbolcuların şu an takımlarında forma giymediğini söyleyen Lucescu'nun bu isimlere futbolu bırakan Hakan Balta'yı da eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Lucescu'nun o sözleri;

"Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen, Arda, Hakan Balta ve Burak milli takımda oynayan futbolculardı ama artık kendi takımlarında bile oynayamıyorlar. Ben kendi kurduğum takımdan mutluyum. Son 4 maçta harika şeyler yarattık, oyun olarak iyi oynadık. Şans güçlüden yana ama bu güç bize de gelecek. "