Lucescu'dan açıklama geldi!

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası ülkesi Romanya'ya dönmek durumunda kalan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nı da yöneten Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna savaşına dair izlenimlerini ve yaşadıklarını anlattı.

Savaş başlamadan 2 gün önce Türkiye'den Kiev'e döndüklerini açıklayan Lucescu, "Federasyon ligi 1 ay tatil etti ama bence bundan sonra da devam etmek çok zor olacaktır. (UEFA Başkanı) Alexander Ceferin, UEFA ve futbol federasyonlarının da yardımı ile bazı yabancı futbolcularla beraber ülkeden ayrıldık. Bazı oyuncular kaldı. Ben dışardan bunun organizasyonuna ve ailelerin ülkeden ayrılmasına yardım ettim." dedi.

Böyle bir savaşın olacağını hiç düşünmediğinin altını çizen 58 yaşındaki teknik adam, "Ukraynalılar ve Ruslar beraber kardeş gibi yaşıyordu. Bu toplumların değil politikacıların problemi. Bu savaşın kazananı olmayacak." dedi. Kendisi için hiç korkmadığını, korkularının diğer insanlar için olduğunu belirten tecrübeli isim Rus sporculara uygulanan boykot hakkında da görüşlerini bildirdi:

"Politikacıların çıkardığı şeyde sporcuların hiçbir suçu yok. Spor bir kültürdür, yapılan şey yanlış. İnsanlar sporunu yapmaya ve mücadele etmeye devam etmeli. Sporcuların yarışma hakkının elinden alınmasını doğru bulmuyorum. Spor, bu duruma yardım etmek dışında bir şey yapmaz."