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Spor Luca Ivankovic, yeniden Beşiktaş HDI Sigorta'da
Spor

Luca Ivankovic, yeniden Beşiktaş HDI Sigorta'da

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:13:50 -
Luca Ivankovic, yeniden Beşiktaş HDI Sigorta'da

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, Hırvat pivot Luca Ivankovic'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta Takımımız, Hırvat basketbolcu Luca Ivankovic'i kadrosuna katarak pota altını güçlendirdi. 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 2,01 metre boyundaki pivot Luca Ivankovic, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giydi." ifadeleri kullanıldı.

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