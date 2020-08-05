Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı olduğunu açıkladı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, ülkesindeki Suriyeli ve Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesini kabul etmediğini belirtti.

Vehbe, başkent Beyrut'ta devir teslim törenindeki konuşmasında Dışişleri Bakanlığının izleyeceği programa ilişkin bilgi verdi.

Yeni Bakan, Lübnan Anayasası'nda yer alan Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesini kabul etmeyen ve ülkelerine dönüş hakkını destekleyen maddeye bağlı olduğunu ifade etti.

Vehbe, Dışişleri Bakanlığının, Suriyeli sığınmacılar kapsamında geçen temmuz ayında Bakanlar Kurulu tarafından tamamlanan araştırma raporunun uygulanması için çalışmalar yapacağını da aktardı.

İsrail ihlallerine karşı koyulması gerektiğine işaret eden Vehbe, Tel Aviv'le deniz, kara ve hava sınırlarının çizilmesi ve işgal altındaki Lübnan topraklarının İsrail'den geri alınması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ve 175 bine yakın Filistinli mülteci yaşıyor.

- Hitti'nin istifası

Lübnan'da 3 Ağustos Pazartesi günü istifa eden Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin yerine atanan Vehbe, Saad el-Hariri hükümetinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekilliği görevinde bulunmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın diplomasi danışmanlığına getirilmişti.

Nasif Hitti pazartesi günü ülkesinin içinde bulunduğu kritik koşullarda görevini yerine getiremediğini ifade ederek Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunmuştu.

- Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.