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Dünya Lübnan'ın Sayda kentinde patlama
Dünya

Lübnan'ın Sayda kentinde patlama

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 04:33:00 -
Lübnan'ın Sayda kentinde patlama

Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketinin ofisi yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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