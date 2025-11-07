Lübnan’ın güneyinde alarm: Okullarda eğitime 1 gün ara
İsrail’in Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının ardından Lübnan’ın güneyindeki bazı özel okullar, güvenlik gerekçesiyle eğitime bir günlüğüne ara verdiklerini açıkladı. Yetkililer, öğrencilerin ve personelin güvenliği için bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
İsrail’in Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının ardından Lübnan’ın güneyindeki bazı özel okullar, güvenlik gerekçesiyle eğitime bir günlüğüne ara verdiklerini açıkladı. Yetkililer, öğrencilerin ve personelin güvenliği için bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki özel okullar, işgalci rejimin ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'deki özel okullar, işgalci rejimin güneydeki hava saldırıları nedeniyle yarın derslerin askıya aldığını duyurdu.
Lübnan Üniversitesi'ne bağlı Fen Fakültesi Müdürü Vesim Rammal da Nebatiye'de yarın yapılması planlanan sınavların 11 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.
Dünya
İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi
Gündem
Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! “ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!”