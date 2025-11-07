  • İSTANBUL
Lübnan'ın güneyinde alarm: Okullarda eğitime 1 gün ara

Lübnan'ın güneyinde alarm: Okullarda eğitime 1 gün ara

İsrail’in Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının ardından Lübnan’ın güneyindeki bazı özel okullar, güvenlik gerekçesiyle eğitime bir günlüğüne ara verdiklerini açıkladı. Yetkililer, öğrencilerin ve personelin güvenliği için bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki özel okullar, işgalci rejimin ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'deki özel okullar, işgalci rejimin güneydeki hava saldırıları nedeniyle yarın derslerin askıya aldığını duyurdu.

Lübnan Üniversitesi'ne bağlı Fen Fakültesi Müdürü Vesim Rammal da Nebatiye'de yarın yapılması planlanan sınavların 11 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.

