Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama sonrası korkunç görüntüler

Dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir facia yaşandı.

Akşama doğru, ülke ekonomisinin can damarı kabul edilen Beyrut Limanı'nda bir depoda muhafaza edilen 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı.

Limanı enkaza çeviren patlama çevresinde de büyük bir hasara yol açarken, patlamanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) hissedildiği belirtildi. Yaşanan facia nedeniyle 100 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin üzerinde de yaralı olduğu bildirildi.

Korkunç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Yerel medyaya konuşan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, “ele geçirilmiş 2 bin 750 ton amonyum nitratın, tutulduğu depoda, küçük bir açıklığın kapatılması için yapılan kaynak işlemi sırasında patladığını” söyledi.

Patlama sonucu havada nükleer patlamayı andıran mantar bulutu oluşurken, facia sonrası enkaza dönen liman, olay yerine giden siviller tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde birkaç tane ceset görünürken, deponun yanındaki büyük binanın patlama nedeniyle enkaza döndüğü dikkatlerden kaçmadı.