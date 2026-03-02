  • İSTANBUL
Dünya Lübnan'dan İsrail'e füze atıldığı iddia edildi
Dünya

Lübnan'dan İsrail'e füze atıldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Lübnan'dan İsrail'e füze atıldığı iddia edildi

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine Lübnan’dan füze atıldığını duyurdu. Sirenler devreye girerken, füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği açıklandı. İsrail basını, bunun ateşkesten bu yana en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

İsrail ve ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

